Médico diz que Clodovil corre 'risco de morte' O estado de saúde do deputado Clodovil Hernandes (PR-SP), internado na manhã de hoje na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Santa Lúcia, em Brasília, é "grave", segundo informações do médico Alan Ricardo Coutinho Ferreira. Ele informou ainda, durante entrevista coletiva, que "há risco de morte". Clodovil chegou ao hospital com nível 5 de coma, sendo que o nível mais grave é o 3 e o menos grave é 15. Ele teve um acidente vascular cerebral (AVC) hemorrágico pela manhã e foi submetido a uma drenagem cerebral, por meio de um cateter. Um novo boletim médico deve ser divulgado às 17h30.