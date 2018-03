Médico de Arruda diz que doença pode evoluir na prisão O médico Brasil Caiado avaliou hoje que a manutenção do governador cassado José Roberto Arruda (ex-DEM) em prisão na superintendência da Polícia Federal pode contribuir para a evolução da doença coronariana detectada nele. Arruda passou o dia hoje no Instituto de Cardiologia do Distrito Federal (IC-DF), onde foi submetido a um cateterismo e também a um ecocardiografia. Ele passará a noite internado e pode receber alta pela manhã, segundo o médico.