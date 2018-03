Médico confirma que Lula passará por exames médicos

O médico chegou às 10h40 de hoje ao Pavilhão de Autoridades do Aeroporto Internacional de Congonhas, na zona sul de São Paulo, para receber o presidente. De acordo com o cardiologista, o pouso do avião presidencial, que estava previsto inicialmente para as 10h55, foi adiado para as 11h05.

A previsão é de que o presidente, de Congonhas, se desloque de helicóptero até o heliponto da Rolls-Royce Brasil, em São Bernardo do Campo, no Grande ABC. De lá, seguirá de carro para sua residência na cidade. Lula teve a crise de hipertensão quando estava no avião que o levaria para o Fórum Econômico Mundial, em Davos, na Suíça. Ele foi internado no Real Hospital Português de Beneficência (RHP), na capital pernambucana, onde passou a noite.