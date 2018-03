MEC usa site oficial para exaltar Lula

Procurado, o MEC não comentou os motivos da publicação. O portal da pasta costuma publicar informações acerca de ações do ministério, notas oficiais, números de educação.

No texto, Mercadante diz que "o MEC está honrado pelo reconhecimento ao presidente Lula por parte das universidades federais do Rio". A notícia também cita realizações do ministério sob a gestão de Lula: "Na gestão do ex-presidente foram criadas 14 universidades federais e 126 câmpus universitários. Programas como o Fundo de Financiamento Estudantil (Fies) e o Universidade para Todos (ProUni), voltados para o acesso ao ensino superior, foram ampliados ou tiveram as regras reformuladas para ampliar as condições de ingresso".

O texto ficou em destaque na página do MEC até o início da tarde de ontem. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.