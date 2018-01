MEC faz exigências para novos cursos Na tentativa de evitar críticas por voltar a receber pedidos de abertura de novos cursos superiores e denúncias relativas à suposta farra das faculdades "pagou, passou", o Ministério da Educação (MEC) vai exigir, a partir de agora, que os pedidos de funcionamento tenham um plano com as propostas, os objetivos e os detalhes do desenvolvimento das atividades acadêmicas e administrativas. "A autorização de cursos baseava-se na cara do freguês", disse, nesta quinta-feira, o ministro Paulo Renato Souza. Ele negou, no entanto, que a exigência de um Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI) seja uma resposta do MEC às denúncias de falta de qualidade das instituições superiores, como a aprovação de analfabetos nos vestibulares da Gama Filho e da Estácio de Sá, no Rio. "Isso aqui não é um trabalho de reação da evolução dos acontecimentos, mas fruto de um planejamento", reiterou. Em 1995, segundo o ministro, o governo federal iniciou o processo de controle dos cursos oferecidos no sistema superior de ensino. O Exame Nacional de Cursos, chamado Provão, e as avaliações de docentes e infra-estrutura das instituições foram as primeiras medidas adotadas pelo MEC para acompanhar o desempenho das faculdades e universidades. Depois de obter a autorização de funcionamento, dificilmente um curso é fechado. No ano passado, depois de cinco anos de ameaças, o MEC decidiu suspender o vestibular e o ingresso de novos alunos em 12 cursos das áreas de letras e matemática. Os cursos tiraram, em três anos consecutivos, notas mínimas no Provão e foram reprovados na avaliação do corpo docente e da infra-estrutura feita por uma equipe de especialistas. "O PDI vai integrar a avaliação ao sistema de credenciamento", disse a secretária nacional de Ensino Superior do MEC, Maria Helena Guimarães de Castro, que poderá assumir o cargo de Paulo Renato, provável candidato nas próximas eleições. Luiz Roberto Curi, um dos diretores da Secretaria de Ensino Superior, contra-ataca entidades como a Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), que no dia 22 de janeiro criticou a abertura de mais cursos de direito "sem qualidade". "Cerca de 45% de todos os cursos abertos de 1997 para cá receberam conceitos A e B, os mais altos, no Provão", argumentou Curi. "Os cursos mais antigos têm piores desempenhos." Internet O MEC não aceitava pedido de novos cursos superiores desde junho. Os 6 mil pedidos registrados no protocolo do ministério até o ano passado não precisarão apresentar em anexo o plano de desenvolvimento institucional. A partir de nesta quinta-feira, todos os processos de abertura de cursos e faculdades e autorização de ofertas de vagas fora da sede das instituições deverão ser feitos por meio da internet. O Sistema de Acompanhamento de Processos das Instituições de Ensino Superior (SAPIEnS-MEC) permitirá a qualquer internauta acompanhar a tramitação dos processos. As instituições vão receber uma senha para fazer os pedidos. O protocolo estará aberto na rede de computadores entre 1 de fevereiro e 30 de março e de 1 a 30 de junho.