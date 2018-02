MD vai ao TSE contra Dilma por propaganda antecipada

"A situação atinge gravidade ainda maior quando se utiliza de um espaço institucional - a cadeia nacional de rádio e televisão - para fazer autopromoção", diz parte do texto da representação.

O presidente do PPS, deputado Roberto Freire (SP), e o líder da bancada na Câmara, Rubens Bueno (PR), ressaltaram que os atos de campanha antecipada com uso do aparato estatal vêm crescendo e, por isso, é necessário que a Justiça se manifeste. A ação foi ajuizada em nome do PPS porque a MD ainda aguarda registro na justiça eleitoral.