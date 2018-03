MCM: Cenário é suficiente para reeleição de Dilma

"Dilma tropeçou, mas continua favorita. As perspectivas não são tão negativas, não há previsão de desastre e cenário do Focus, com crescimento de 2,5% do PIB em 2013 e 3% para 2014, e inflação em 6% é suficiente para reelegê-la", disse.

Ribeiro avalia ainda que as ações econômicas já tomadas, com o recrudescimento do discurso e ações de combate à inflação comprovam que o governo já tinha antecipadamente outras avaliações que apontavam a queda na popularidade da presidente. Mas apesar de o BC já ter agido, com a alta na Selic e com medidas para evitar o avanço do dólar, o analista da MCM avalia que o governo dificilmente terá como tomar medidas fiscais.

"A possibilidade de um aperto no fiscal é um pouco mais difícil, pois estamos o meio do ano e a execução orçamentária foi praticamente definida. Além disso, o governo ainda pode tomar mais medidas na área fiscal justamente para dar mais alguns empurrões da economia", disse.