Mauro Mendes firma pré-candidatura ao governo de MT O empresário Mauro Mendes (PSB) oficializou hoje sua pré-candidatura ao governo de Mato Grosso. A indicação do candidato ao cargo de vice-governador deve ser feita pelo arco de aliança que reúne, além do PSB, outros partidos que compuseram o bloco "Mato Grosso Muito Mais", entre eles o PPS, PV, PDT e PRTB. O anúncio da candidatura aconteceu no auditório da Assembleia Legislativa.