Maurício Soares oficializa saída do PSB O ex-prefeito de São Bernardo Maurício Soares desfiliou-se ontem do PSB e concretizou o rompimento com o prefeito William Dib, que no ano passado lançara Soares à prefeitura, com o deputado estadual Orlando Morando (PSDB) a vice. Hoje, Morando é o candidato de Dib a prefeito e Soares coordena a campanha do ex-ministro da Previdência Luiz Marinho (PT).