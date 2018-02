Maurício Rands deve ser o novo líder do PT na Câmara

O deputado Maurício Rands (PE)deverá ser eleito nesta terça-feira, 12, líder do PT na Câmara. A bancada já está reunida e, segundo petistas, não há divergências na escolha do nome, e nem haverá disputa. Rands vai substituir o deputado Luiz Sérgio (PT-RJ). O mandato do líder petista é de um ano. Ao contrário do PT, o PSDB deverá ter disputa, na quarta, na escolha do líder, entre os deputados Arnaldo Madeira e José Aníbal. O eleito vai substituir o deputado Antonio Carlos Pannunzio (SP), que ficou na liderança no último ano.