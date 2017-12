Mau tempo suspende lançamento de foguete em Alcântara

O lançamento do foguete de sondagem VSB-30, previsto para esta quinta-feira, 12, foi mais uma vez adiado, por causa do mau tempo, informou a Agência Espacial Brasileira. Chuvas ocorridas na manhã desta quarta-feira suspenderam a última simulação de lançamento, fundamental para o envio do foguete. Vai haver uma nova tentativa nesta sexta-feira, que dependerá das condições meteorológicas. O lançamento do foguete estava inicialmente previsto para esta quarta-feira, mas tinha sido retardado em um dia por atrasos no cronograma de procedimentos. Um atraso nos procedimentos de checagem já havia provocado na última segunda-feira o adiamento do lançamento, inicialmente previsto para quarta-feira. Nesta manhã, a simulação final antes do disparo começou às 5h, mas por conta da chuva os procedimentos tiveram que ser interrompidos e o foguete, coberto.