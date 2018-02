Mau tempo obriga Dilma a mudar agenda no RS A agenda da presidente Dilma Rousseff no Rio Grande do Sul, nesta segunda-feira, 16, foi alterada em razão do mau tempo. Dilma iria visitar agora pela manhã as obras da plataforma P-55, em Rio Grande, e participaria da assinatura do contrato para construção das plataformas P-75 E P-77. No entanto, segundo informações da assessoria de imprensa do Palácio do Planalto, uma frente fria no Estado deixou as condições do tempo instáveis, o que provocou a mudança na programação.