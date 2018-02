Mau tempo obriga Dilma a cancelar agenda no Paraná

De acordo com pessoas ligadas ao Ministério do Desenvolvimento Agrário (MDA), a presidente havia insistido em se deslocar até Chapecó (SC), no oeste de Santa Catarina, com o avião presidencial, e, de lá, fazer os 180 quilômetros até Francisco Beltrão em um helicóptero, como estava previsto. No entanto, ela foi desaconselhada pela segurança. "Ela já estava colocando os sapatos para viajar e insistiu", disse um assessor do ministério. A última vez em que um presidente da República esteve na região sudoeste do Paraná foi em 1962, quando João Goulart regularizou terras de colonos em Pato Branco, município próximo a Francisco Beltrão.

A previsão dos organizadores do evento, que se realizaria no Ginásio de Esportes Arrudão, era de que cerca de oito mil pessoas compareceriam. Para isso, estavam sendo preparados telões do lado de fora, já que internamente cabem quatro mil pessoas. Para o dia 12, a previsão é de que a cerimônia seja realizada no Centro de Convenções, que comporta dez mil pessoas. Segundo assessores da Presidência da República, Dilma destacou que, caso haja previsão de tempo ruim para esse dia, ela se dispõe a ir para uma cidade vizinha e fazer o trajeto de carro até Francisco Beltrão.

O plano safra prevê R$ 16 bilhões nas linhas de custeio, investimento e comercialização do Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar (Pronaf). Uma das novidades é a redução de 4% para 2% na taxa de juros máxima cobrada nas operações de investimento e a inclusão da taxa de 1% para operações do Mais Alimentos de até R$ 10 mil por ano por agricultor. O limite de financiamento de contratos para investimento foi ampliado de R$ 50 mil para até R$ 130 mil.