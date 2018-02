Mau tempo impede Lula de viajar para RS O presidente Luiz Inácio Lula da Silva cancelou viagem que faria ontem à tarde para o Rio Grande do Sul. Lula iria a Gramado, onde participaria da cerimônia de abertura do 18º Congresso Brasileiro de Contabilidade. De acordo com o Palácio do Planalto, o cancelamento ocorreu por causa do mau tempo na região. Sem agenda, Lula permaneceu em Brasília.