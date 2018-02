Mau tempo deve atrasar translado de corpo de Itamar A falta de condições de voo no aeroporto da Serrinha, em Juiz de Fora (MG), vai atrasar em pelo menos uma hora a transferência do corpo do ex-presidente da República e senador Itamar Franco (PPS-MG) para Belo Horizonte. O tempo está nublado na cidade, que permanece coberta por uma névoa . A saída do corpo de Itamar da Câmara Municipal de Juiz de Fora, onde o ex-presidente foi velado durante todo o dia de ontem, estava preparada para ocorrer às 7h30, e militares já estão perfilados.