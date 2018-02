Mau tempo atrasa o retorno de Lula O mau tempo retardou o retorno do presidente Luiz Inácio Lula da Silva e comitiva da Antártida. O avião Hércules C-130, da Força Aérea Brasileira, só decolou às 22h10 de hoje, rumo a cidade Punta Arenas, no sul do Chile. Ansioso, Lula, antes de embarcar no avião, disse: "Eu tenho fé que viajaremos", disse aos jornalistas que o acompanham.