Mato Grosso tem 3 suspeitas de dengue hemorrágica A Vigilância Sanitária de Mato Grosso está investigando a suspeita de três casos de dengue hemorrágica - forma mais grave de manifestação da doença. A morte de uma estudante ocorrida ontem, em Cuiabá, pode ter sido a primeira causada este ano. O médico responsável pela Unidade de Tratamento Intensivo (UTI) do Hospital Santa Cruz, Ronaldo Bucceshi Fontes, informou que a morte cerebral de Jucelina Moraes de Carvalho, de 21 anos, pode ter sido provocada por dengue hemorrágica. Outras duas vítimas - Gustavo Henrique Gomes, de 11 anos, da cidade de Novo Diamantino, e a médica Vera Lúcia Borges, de Jaciara - também desenvolveram os sintomas da doença. Os dois passam bem e o exame laboratorial de Vera será divulgado amanhã. "Pelo critério clínico a probabilidade de ser dengue hemorrágica é grande, mas tem que haver os sintomas clínicos e os resultados laboratoriais", disse o coordenador da Vigilância Sanitária de MT, Euze Carvalho. Desde o início do ano já foram registrados 226 casos da doença no Estado, contudo, apenas 31 casos foram confirmados. Em Cuiabá, já foram notificados 59 casos, segundo a Vigilância Sanitária do município. A partir desta sexta-feira, 1.056 agentes comunitários de saúde no Estado serão treinados pela Fundação Nacional de Saúde (Funasa) para intensificar o combate aos focos do mosquito Aedes aegypti, o transmissor da doença, em 17 dos 139 municípios de MT. O avanço da dengue está desafiando as autoridades da saúde em Mato Grosso. O Pronto-Socorro de Cuiabá (PSM) está atendendo todos os dias em média 150 pacientes com sintomas do dengue. "O grande desafio é convencer a população a combater a doença evitando deixar água parada em pneus, vasos de plantas e caixa d´água descoberta", diz Euze Carvalho.