Mato Grosso registra dois casos de dengue hemorrágica A Secretaria de Saúde de Mato Grosso informa a ocorrência de dois casos de dengue hemorrágica - forma mais grave de manifestação da doença. As duas vítimas, a médica Vera Lúcia Borges, do município de Jaciara, distante 120 quilômetros de Cuiabá, e Gustavos Henrique Gomes, de 11 anos, ficaram internados em hospitais de Cuiabá e passam bem. Mais um caso de está sendo investigado. A Vigilância Sanitária e Epidemiológica do Estado registrou este ano 1.009 casos de dengue, sendo que 172 foram confirmados. O aumento dos casos da doença está deixando preocupadas as autoridades da Saúde em Mato Grosso. O superintendente de Saúde Coletiva do Estado, Euze Carvalho, convocou a população de MT para fazer uma cruzada contra a dengue.