Mathias ameaça de expulsão responsável por ataques a Matarazzo

O presidente da Juventude do PSDB, Paulo Mathias, encontrou-se nesta quinta-feira, 15, com o pré-candidato tucano à Prefeitura de São Paulo, Andrea Matarazzo, secretário de Cultura. O encontro ocorreu depois da divulgação de que um perfil falso de Matarazzo no Twitter teria sido criado por integrantes da ala jovem do partido para prejudicar a candidatura do secretário de Cultura em prol da de Bruno Covas, secretário do Meio Ambiente. Ambos pretendem disputar prévias internas para escolher o candidato do partido.

Mathias disse a Andrea que abrirá processo de expulsão do partido, caso seja comprovado que algum integrante da Juventude do PSDB foi o responsável pela fabricação da página falsa na rede, que já foi retirada do ar.

O perfil no Twitter, com o endereço @GeraldoOpusDei, trazia uma foto de Matarazzo e críticas atribuídas a ele ao governador Geraldo Alckmin durante a campanha presidencial de 2006. Segundo o WikiLeaks, Matarazzo teria dito a diplomata americano, entre outras coisas, que o tucano fazia parte da Opus Dei. Alckmin era então candidato ao Palácio do Planalto pelo PSDB.