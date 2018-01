Matarazzo recebe apoio de FHC, Aloysio Nunes e Serra para disputar a Prefeitura de SP

São Paulo - Um dos inscritos nas prévias do PSDB para disputar a Prefeitura de São Paulo pelo PSDB, o vereador Andrea Matarazzo recebeu nesta quinta-feira, 3, o apoio das principais lideranças tucanas no Estado em um jantar na casa do ex-ministro da Justiça José Gregori.

Participam do evento, além de Gregori e Matarazzo, o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, os senadores Aloysio Nunes e José Serra, vereadores tucanos da capital e deputados federais como Silvio Torres, secretário-geral do PSDB, Mara Gabrilli e Samuel Moreira.

Além de Matarazzo, o empresário João Dória Jr., presidente do grupo de Líderes Empresariais (Lide), também se inscreveu para disputar as prévias, que devem ocorrer em novembro. Outros virtuais concorrentes são os deputados federais Bruno Covas e Ricardo Tripoli, que ainda não formalizaram suas inscrições.