Matarazzo: grande desafio para Câmara é Plano Diretor O vereador eleito Andrea Matarazzo (PSDB) disse o grande desafio para a Câmara Municipal de São Paulo é a elaboração do Plano Diretor da cidade. Pouco antes da cerimônia de posse dos 55 vereadores eleitos, e também do prefeito eleito Fernando Haddad (PT), Matarazzo afirmou que pretende usar sua experiência nos Executivos federal, estadual e municipal para participar da discussão e da elaboração do Plano Diretor. "Esse é o grande desafio da cidade", disse.