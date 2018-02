Matarazzo avisa a Alckmin que quer disputar Prefeitura Com o aval do ex-governador José Serra, o secretário estadual de Cultura, Andrea Matarazzo, reuniu-se na segunda-feira com o governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, para apresentar seu nome como candidato do PSDB à Prefeitura da capital paulista em 2012. A decisão, que conta com apoio de parte da cúpula do PSDB paulista, altera a correlação de forças no partido na corrida municipal do ano que vem.