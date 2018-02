Massacre de Felisburgo pode ter julgamento adiado Quase oito anos e meio após os assassinatos de cinco integrantes do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST) em Felisburgo, no Vale do Jequitinhonha, o julgamento do principal acusado do crime, o fazendeiro Adriano Chafik Luedy, pode ser adiado mais uma vez. O julgamento está previsto para ser iniciado nesta quarta-feira, 15, mas a defesa de Chafik apresentou nesta segunda-feira pedido de adiamento para que sejam ouvidas 60 testemunhas do processo na comarca de Jequitinhonha, a 690 quilômetros da capital. Até a noite desta segunda, o juiz Glauco Soares, presidente do II Tribunal do Júri do Fórum Lafayette, não havia decidido sobre a petição.