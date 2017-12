Massacre de Eldorado será lembrado nesta terça Os dez anos do massacre de Eldorado dos Carajás serão lembrados nesta terça-feira, no Ceará, com uma sessão solene na Assembléia Legislativa. A sessão, que começará às 11h30, foi solicitada pela deputada estadual Íris Tavares (PT) e contará com a participação de representantes da Comissão Pastoral da Terra (CPT) e do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem-Terra (MST). O objetivo, segundo a deputada, é prestar uma homenagem póstuma aos trabalhadores assassinados e reforçar as reivindicações para que a Justiça puna os culpados responsáveis pela ação. O massacre aconteceu no Pará, no dia 17 de abril de 1996, quando 19 trabalhadores rurais sem-terra foram assassinados por policiais militares, no momento em que realizavam o bloqueio da rodovia PA - 150. Na ocasião, três mil famílias realizavam um protesto no local, pedindo a desapropriação de um latifúndio improdutivo onde o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem-Terra (MST) havia montado o acampamento Macaxeira. Segundo informações do MST, "dez anos após esse episódio, a única conclusão a que se chegou foi a impunidade dos 155 soldados envolvidos no caso", além do fato de que "os dois comandantes responsáveis pela operação (coronel Pantoja e major Oliveira), apesar de condenados, aguardam em liberdade o julgamento de recursos no Supremo Tribunal de Justiça. "Além dos 19 mortos no massacre, mais três pessoas morreram posteriormente em decorrência dos ferimentos, totalizando 22 mortos. Sem contar os que estão para sempre marcados, tanto física como psicologicamente pela violência", de acordo com o MST.