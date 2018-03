Marun desiste de disputar reeleição e deve ficar no cargo até o fim do governo

BRASÍLIA - O ministro da Secretaria de Governo, Carlos Marun (MDB) , anunciou nesta segunda-feira, 26, ao Estadão/Broadcast Político que não disputará reeleição em outubro e que, por isso, deve ficar no cargo até o final do mandato do presidente Michel Temer, que acabará em 31 de dezembro deste ano.

"Não disputarei, mesmo sendo o primeiro colocado nas pesquisas no Estado. Estou alinhado ao projeto nacional de contribuir para que este governo tenha ainda mais realizações", afirmou Marun, que tinha se elegido em 2014 para o primeiro mandato como deputado federal.

++ PSD poderá rever apoio a Alckmin caso Temer seja candidato à reeleição

O emedebista é o segundo ministro a desistir de disputar reeleição em outubro para permanecer no governo Temer. Na semana passada, o titular do Ministério da Agricultura, Blairo Maggi (PP), anunciou que não tentará reeleição para o Senado neste ano.

Segundo apurou o Estadão/Broadcast Político, o ministro das Relações Exteriores, Aloysio Nunes (PSDB), que é senador licenciado por São Paulo, também cogita não disputar reeleição para poder ficar no governo até o fional do ano. O tucano, porém, ainda não bateu o martelo da decisão.

Caso Marun e Maggi fossem disputar reeleição, eles teriam de deixar seus cargos no governo até 7 de abril. Esse é o prazo exigido pela legislação eleitoral para que ministros que disputarão as eleições se desincompatibilizem do cargo.