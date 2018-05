Marta vê ''ignorância'' de Kassab em educação

Em mais uma etapa da briga com o candidato à reeleição, Gilberto Kassab (DEM), Marta Suplicy (PT) o acusou ontem de desqualificar suas propostas por não ter idéias a apresentar. Segundo a petista, Kassab demonstrou "ignorância" em relação à "história da educação do Brasil". Ao defender seu projeto de oferecer acesso gratuito à internet, a petista disse que a atual gestão teve quatro anos para apresentar algo semelhante. "Eles não têm idéias, copiam da gente e ainda desqualificam nossa proposta, inventando que vão fazer outras", afirmou Marta, na região do Jardim São Luís, na zona sul. A candidata do PT também rebateu declaração de Kassab, segundo quem os CEUs foram copiados dos Centros Integrados de Educação Pública (CIEPs), criados por Leonel Brizola. "O CEU é uma idéia muito antiga. É triste a ignorância do prefeito, que não conhece a história da educação do Brasil", acusou ela. Marta disse que os CEUs foram inspirados em idéias do advogado e educador Anísio Teixeira, retomadas por Paulo Freire na Secretaria de Educação da ex-prefeita Luiza Erundina (PSB). Segundo a coordenação de campanha do prefeito, o conhecimento de Kassab na área é comprovado em sua ação para reparar o caos deixado pela petista. Para o candidato, Marta mostra "nervosismo exagerado." INTERNET Nos últimos dias, a proposta de dar acesso gratuito à internet sem fio foi transformada em estrela do programa de rádio e TV do PT, tornando-se também o centro dos ataques do DEM, que acusa a idéia de vazia e a apelida de "CEU Antena". Marta tem se comprometido a oferecer acesso gratuito em toda a cidade, a um custo de R$ 64 milhões. A proposta tende a mexer também com o mercado de acesso à internet. "O que for bom para a juventude e para a população de São Paulo nós vamos fazer", disse Marta.