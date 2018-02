Marta vai tentar liquidar eleição já no 1º turno

O resultado da última pesquisa Ibope, encomendada pelo Estado e pela TV Globo, ajudou a alimentar dentro do PT as esperanças de uma vitória de Marta Suplicy já no primeiro turno, na briga pela Prefeitura de São Paulo. Oficialmente, o discurso da direção da campanha é de que a petista não subirá no salto alto, nem mudará sua estratégia por causa do desempenho positivo. Na prática, entretanto, a ordem na base é trabalhar para angariar o maior número possível de votos e tentar ao máximo evitar o segundo turno. Na pesquisa Ibope, a candidata do PT ostentou uma alta de 7 pontos e atingiu 41% das intenções de voto. Ela abriu 15 pontos de vantagem sobre o rival Geraldo Alckmin (PSDB), pondo fim à situação de empate técnico que caracterizava os últimos levantamentos. O tucano, por outro lado, amargou a perda de 5 pontos e ficou com 26%. Aliados de Marta dizem que levantamentos internos capitaneados pelo marqueteiro João Santana já apontavam desde o meio da semana passada uma tendência de alta significativa da petista e um recuo no desempenho do rival tucano. Mas a pesquisa Ibope, afirmam, deu uma "injeção de ânimo". Integrantes da equipe de Marta dizem ter consciência da dificuldade de vencer a disputa no primeiro turno, principalmente se considerado o fato de um resultado como este nunca ter sido obtido por um candidato à prefeitura paulistana. Mas a análise que circula entre os partidários de Marta é de que ela passará a ter chances reais de liquidar a disputa no início de outubro, desde que consiga chegar ao começo de setembro com 41% ou 42% das intenções de voto. Para que a eleição seja definida no primeiro turno, o candidato precisa somar 50% dos votos válidos mais um. PORTA EM PORTA A idéia de que Marta registraria um crescimento nas pesquisas nessa etapa da disputa já era esperada, na avaliação de seus aliados. Mas eles admitem que a intensidade da alta apontada pelo Ibope surpreendeu até os mais otimistas. Petistas dizem ter clara ao menos uma das explicações para o desempenho. Parte da performance é atribuída à estrutura de "visitadores" montada para promover de porta em porta a candidatura da petista. O PT contratou em média 25 pessoas em cada um de seus 35 diretórios zonais, exclusivamente para levar ao eleitorado mensagens com propostas da petista. A estratégia não é exclusividade da campanha de Marta, já que Alckmin também apostou em cabos eleitorais remunerados onde a rival é mais forte. A diferença, dizem aliados da ex-ministra, está na participação ativa dos candidatos a vereador na divulgação da campanha majoritária. Principalmente os petistas mais fortes que disputam uma vaga na Câmara Municipal e possuem sua própria estrutura de visitadores. A avaliação que circula entre membros da campanha é de que será difícil manter a folga nas pesquisas com o início da propaganda eleitoral gratuita, na terça-feira. Mas o importante, afirmam, é recuperar os votos ao longo de agosto. Ontem, no Brás, Marta evitou falar diretamente sobre a pesquisa. "Quero dizer apenas que temos que continuar trabalhando, levando propostas à população, esperando que ela acredite."