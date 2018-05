Marta vai 'até o fim' com candidatura, mas sem 'guerra'

Marta disse ainda ao grupo ter ficado "recolhida" nestes últimos dias para evitar a ideia de que estaria promovendo um "confronto" com Lula. O ex-presidente articula com outras lideranças petistas a candidatura do ministro Fernando Haddad (Educação). Em reunião com Marta há 15 dias, o petista não pediu a ela que retirasse a pré-candidatura, mas declarou achar importante que continuasse no Senado em 2012.

Acuada no PT em razão das articulações de Lula pró-Haddad, Marta chamou para jantar os petistas que veem com bons olhos sua candidatura: o líder do governo na Câmara, Cândido Vaccarezza, os deputados João Paulo Cunha e José Mentor e o deputado estadual João Antonio.

Marta também disse que pretende retomar a participação nas plenárias pela capital, organizadas pelo partido para debater temas da eleição do ano que vem. Avisou, no entanto, que não será sempre que poderá participar dessas reuniões internas. A ausência da senadora nos últimos encontros do partido pelos diretórios zonais do PT levantou a suspeita de que ela iria desistir da pré-candidatura. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.