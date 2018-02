Marta: 'Tenho orgulho de ter criado os CEUs' A candidata do PT à Prefeitura da Marta Suplicy (PT) disse na noite de hoje, no debate realizado pela Rede Bandeirantes de Televisão, ter "orgulho" de ter criado os Centros Educacionais Unificados (CEUs) e quis saber se o candidato Renato Reichmann (PMN) manteria o projeto, se eleito. "Manteria, sim. Desde 1998, falávamos disso, criança precisa brincar, a melhor maneira de aprender é esporte e cultura. Creche vai abrir 2h30 da madrugada. Não tem alternativa, sou a favor da atividade integral da faixa de 0 a 10." "Verba existe, é otimizar isso, se for preciso deslocar-se de outro lugar, a única maneira é educar uma ou duas gerações inteiras", afirmou. Marta concordou com Reichmann e disse ser a favor de ampliar todas as áreas do ensino. "Na primeira gestão, fiz o CEU, demos atenção para os mais carentes, que levou o sujeito a estar dentro de uma sala. Agora, precisamos dar um passo à frente, com qualificação do professor, temos de permitir às escolas ter autonomia, fazer avaliação e o professor poder se formar em relação à sua escola." Reichmann disse ainda que os professores precisam de treinamento e formação. "Não adianta dar 60 horas, depois falar que ele precisa treinar", disse.