Marta tem 37%; Alckmin e Kassab estão empatados, diz pesquisa

A pesquisa Datafolha divulgada nesta quinta-feira, 18, mostrou que a candidata do PT à Prefeitura de São Paulo, Marta Suplicy ,se manteve estável, com 37% das intenções de voto. O candidato do DEM, Gilberto Kassab e Geraldo Alckmin, do PSDB, aparecem empatados em segundo lugar com 22%. A margem de erro é de dois pontos percentuais. Veja Também: Especial: Perfil dos candidatos Blog: propostas dos candidatos de São Paulo na sabatina do 'Grupo Estado' Vereador digital: Conheça os candidatos à Câmara de SP Tire suas dúvidas sobre as eleições de outubro Kassab tinha 21% na pesquisa anterior e Alckmin 20%. O candidato Paulo Maluf (PP) caiu um ponto porcentual, ficando com 7% das intenções. A vereadora Sonia Francine, a Soninha, candidata do PPS, oscilou um ponto para baixo, ficando agora com 3%. O deputado Ivan Valente, candidato do PSOL, continua com 1%. Votos em branco e nulos são 4%, assim como os que não sabem em quem votar. Ciro Moura (PTC), Renato Reichmann (PMN), Edmilson Costa (PCB) e Anaí Caproni (PCO) não atingiram 1%. Levy Fidelix (PRTB) não foi citado. Segundo turno - Na simulação para o segundo turno, Marta e Alckmin estão empatados, com 47%. Na disputa com Kassab, a ex-prefeita tem um empate técnico, com 46% a 45%. No caso do tucano disputar com o democrata, o primeiro venceria com 47%. Kassab ficaria com 40%. A pesquisa ouviu 1.666 eleitores na última quarta-feira e nesta quinta e foi registrada no Tribunal Regional Eleitoral (TRE) com o número 02800108. A margem de erro é de dois pontos porcentuais para mais ou para menos. Texto atualizado às 19h10