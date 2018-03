Marta também terá ''visitadores'' de porta em porta

Numa estratégia semelhante à da campanha de 2004, a candidata do PT à Prefeitura de São Paulo, Marta Suplicy, vai montar um exército para promover seu nome de porta em porta nos próximos dois meses. A petista planeja utilizar a estrutura de 35 diretórios zonais do PT espalhados pela cidade para orientar e organizar os times de cabos eleitorais. O tamanho dos grupos, apelidados de "visitadores" em 2004, vai depender da necessidade de ganhar votos em cada região. Mas petistas estimam, em média, equipes de 25 a 30 pessoas por diretório. Isso significaria entre 875 e 1.000 pessoas somente para promover Marta, sem contar os times de candidatos a vereador. Cada cabo eleitoral receberá cerca de R$ 500 por mês. As equipes serão lideradas por um coordenador, que levará R$ 750. Se consideradas 35 equipes com 30 pessoas, o partido desembolsará cerca de R$ 550 mil por mês. Nos dois meses da campanha de primeiro turno, o gasto estimado alcançaria cerca R$ 1,1 milhão. A estratégia terá como principais alvos as zonas norte e leste. A primeira é a área em que a petista é mais fraca, até pelo fato de seu partido tradicionalmente ter ali uma mobilização mais frágil. Já na zona leste, Marta é forte na periferia, mas ainda vê chance de crescer significativamente em nichos hoje considerados redutos do rival Geraldo Alckmin (PSDB). Alguns cabos eleitorais contratados já carregavam bandeiras de Marta nas atividades dos últimos dias. Os detalhes do trabalho, dizem, serão conhecidos nos próximos dias, já que os diretórios preparam para este fim de semana um treinamento. Já está definido, pelo menos, uma folga às segundas-feiras. O exército da campanha de Marta contará ainda com um reforço. "Vamos colocar toda a estrutura do PT na eleição municipal", disse o coordenador da campanha de Marta, deputado Carlos Zarattini (PT-SP), que citou como exemplo o plano de recrutar deputados e senadores para participarem de atos da campanha de Marta nos fins de semana. A campanha do prefeito Gilberto Kassab (DEM) vai usar os candidatos a vereador da coligação como forma de complementar o trabalho de cabos eleitorais pela periferia da cidade. Com 300 candidatos na chapa, Kassab vai concentrar a impressão de materiais para que a imagem de cada um deles esteja sempre associada à do prefeito. Segundo o coordenador do programa de governo, Guilherme Afif Domingos, é uma forma de usar os candidatos e seus cabos "como exército de campanha pela periferia".