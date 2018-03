Marta Suplicy tenta fazer Sarney usar 'presidenta' Dilma

Ao final da votação da indicação de novos embaixadores, Sarney avisou que encaminhará a mensagem com as indicações à presidente da República. Foi quando, pedindo a questão de ordem, Marta afirmou: "Presidente, não. Presidenta". Sarney, no entanto, respondeu: "As duas colocações estão corretas, vou usar a forma francesa madame e le président".

A votação continuou e, ao final, Sarney repetiu que as mensagens serão encaminhadas à "presidente" da República, passando o comando da Mesa para a senadora Marta Suplicy, que é a primeira vice-presidente da Casa.