Marta Suplicy e Luiz Favre se separam

A ex-prefeita de São Paulo Marta Suplicy (PT-SP) se separou do franco-argentino Luiz Favre após oito anos de união, informou a assessoria de imprensa de Marta. Ainda de acordo com a assessoria, os dois continuam ''bons amigos'' e não vão comentar o assunto. A cerimônia civil aconteceu em setembro de 2003, com cerca de 400 convidados. A festa foi realizada em uma chácara em Itupeva, no interior paulista. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva e a primeira-dama, Dona Marisa, foram padrinhos da noiva.