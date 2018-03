Marta será principal cabo eleitoral do PT em 2012, diz Edinho Silva

O presidente estadual do PT, Edinho Silva, considera que a senadora Marta Suplicy (PT-SP) desistirá da sua pré-candidatura e será "o principal cabo eleitoral" do candidato petista a prefeito em São Paulo para 2012. "Com a confirmação (da saída), Marta será o principal cabo eleitoral do ministro (da Educação e pré-candidato) Fernando Haddad ou de qualquer outro candidato", disse.

O presidente do PT afirmou ainda acreditar na transferência de votos de Marta para o candidato petista e lembrou que as pesquisas apontam a senadora com cerca de 30% das intenções de voto para a prefeitura de São Paulo em 2012. "Marta é uma liderança política respeitadíssima pela sociedade paulistana e com certeza ela transferirá esses votos", afirmou.

Newsletter Política Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

No partido, a expectativa é de que a desistência da pré-candidatura seja anunciada oficialmente pela senadora Marta Suplicy na tarde desta quinta-feira, 3, na capital paulista.