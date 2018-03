Marta será o principal cabo eleitoral do PT, diz Edinho O presidente estadual do PT, Edinho Silva, considera que a senadora Marta Suplicy (PT-SP) desistirá da sua pré-candidatura e será "o principal cabo eleitoral" do candidato petista a prefeito em São Paulo para 2012. "Com a confirmação (da saída), Marta será o principal cabo eleitoral do ministro (da Educação e pré-candidato) Fernando Haddad ou de qualquer outro candidato", disse.