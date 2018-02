Marta se recusa a comentar fraude na prefeitura de SP A ministra da Cultura, Marta Suplicy, se recusou a responder perguntas relacionadas às investigações da Controladoria Geral de São Paulo sobre o esquema de fraude no recolhimento do Imposto sobre Serviço (ISS). "Não vou falar sobre isso", disse nesta terça-feira, 05, ao chegar à cerimônia de entrega das medalhas da Ordem do Mérito Cultural a artistas como Erasmo Carlos, Antônio Fagundes e Laerte, entre outros.