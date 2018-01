Marta reforça segurança em evento na Prefeitura A segurança da prefeita de São Paulo, Marta Suplicy (PT), foi reforçada na manhã de hoje em evento no Palácio das Indústrias, sede da administração paulistana. Durante lançamento do portal "São Paulo Cidade dos Mil Povos" (página na Internet que reúne informações de comunidades estrangeiras), no Salão Azul, Marta discursou acompanhada por um casal de seguranças, diferentemente do que costuma ocorrer em eventos no local. Outros quatro seguranças também estiveram circulando no Salão Azul durante o evento e no momento em que ela concedia entrevista à imprensa. Normalmente, o esquema de segurança de Marta é acionado em eventos externos e não nas dependências da Prefeitura. A prefeita negou ter havido esquema especial e aumento da segurança, assim como sua assessoria de imprensa. "Vocês estão paranóicos. A única coisa que sabem falar é isso, ver mais gente do que tem", protestou Marta, ao ser indagada sobre o aumento da segurança. A prefeita afirmou que não vai aumentar sua segurança. "Minha segurança é muito boa já há alguns meses", afirmou, acrescentando que sua segurança "é firme" e que o "quadro está composto". Marta não quis avaliar as últimas medidas na área de segurança anunciadas pelo governador Geraldo Alckmin (PSDB). Ela apenas comentou que "essas medidas, muitas já estavam no papel, e espero que alguma coisa aconteça para conter a violência na cidade".