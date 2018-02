Marta recebe apoio dos ministros de Ciência e Turismo A candidata do PT à Prefeitura de São Paulo, Marta Suplicy, recebeu ontem o apoio de mais dois ministros do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Depois de ter recebido nas últimas semanas manifestações de quatro auxiliares de Lula, Marta engrossou a lista com os titulares da Ciência e Tecnologia, Sérgio Rezende, e do Turismo, Luiz Barretto. Ambos participaram de eventos diferentes promovidos pela campanha de Marta. O primeiro comandou um encontro sobre ciência e tecnologia organizado pelo PT, nos mesmos moldes dos seminários realizados para colher idéias para o programa de governo da candidata. Sucessor de Marta na pasta, Barretto veio à cidade para um debate de propostas com representantes do setor de turismo. "É uma satisfação ouvir propostas de um programa em que ciência e tecnologia terão um papel relevante", disse Rezende. De Barretto, Marta ouviu agradecimentos pelo trabalho conjunto no ministério, do qual era secretário-executivo quando ela era ministra. Já vieram a São Paulo apoiar Marta os ministros Dilma Rousseff (Casa Civil), Fernando Haddad (Educação), Tarso Genro (Justiça) e Patrus Ananias (Desenvolvimento Social).