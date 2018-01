Marta reassume prefeitura depois de 15 dias de férias Após 15 dias de férias, a prefeita Marta Suplicy (PT) reassumirá o cargo na segunda-feira. Durante o período em que esteve afastada, o comando do Executivo esteve nas mãos do vice-prefeito, Hélio Bicudo. Segundo a assessoria de imprensa, a agenda da prefeita no primeiro dia de retorno ao trabalho resume-se a compromissos internos no gabinete, como despachos com secretários municipais. A programação de férias de Marta incluiu uma estadia em Paris, na França, onde seu namorado, o franco-argentino Luis Favre, possui casa. A assessoria não forneceu maiores detalhes sobre o descanso da prefeita. Um dos primeiros compromissos da prefeita será resolver as substituições que irão ocorrer no primeiro escalão do governo. Os secretarios Evilásio Farias (Assistência Social) e Arlindo Chinaglia (Implementação das Subprefeituras) já confirmaram que deixarão o cargo para concorrer às eleições.