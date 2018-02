Marta quer parceria com Academia Paulistana de Letras

A candidata Marta Suplicy (PT) prometeu nesta quinta-feira, 21, uma parceria com a Academia Paulistana de Letras (APL) para, se eleita, recuperar as instalações da sede da entidade e para o uso da biblioteca por alunos da rede municipal de ensino. Em visita ao prédio da APL, no Largo do Arouche, a candidata da coligação "Uma Nova Atitude para São Paulo" (PT-PCdoB-PDT-PTN-PRB-PSB) viu o abandono em que está o prédio por falta de recursos. Veja também: Você vai acompanhar o horário eleitoral para definir seu candidato ? Veja a íntegra da última pesquisa Multimídia: Perfil dos candidatos Guia tira dúvidas do eleitor Acompanhada do presidente da entidade, José Renato Nalini, a petista conheceu o auditório onde o teto desabou há mais de um ano. Citando a também imortal Lygia Fagundes Telles, Nalini brincou: "Somos imortais porque não temos onde cair mortos". O prédio não tem ajuda do Estado e recebe poucas doações. Marta foi alertada sobre a necessidade de um apoio governamental para recuperação do prédio e prometeu parceria. Diante de 15 dos 40 imortais da academia paulistana, ela sugeriu que a biblioteca do local fosse aberta às escolas municipais do centro para consolidar a parceria com a Prefeitura. A ex-prefeita ainda visitou o Jardim dos Escritores, no Largo do Arouche, no centro da capital paulista.