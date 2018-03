Marta quer discutir aborto e união civil de homossexuais A senadora Marta Suplicy (PT-SP) tomou posse hoje, no Senado, afirmando que vai trabalhar pela aprovação de um projeto que permita a união civil de pessoas do mesmo sexo. Marta também defendeu a legalização do aborto e afirmou que o Parlamento precisa "avançar" em questões comportamentais. A senadora foi indicada pelo PT para ocupar a primeira vice-presidência da Casa e deve ser eleita ainda na tarde de hoje.