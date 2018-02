Marta: PT poderá abrir mão da cabeça de chapa em SP A ministra da Cultura, Marta Suplicy, disse, nesta segunda-feira, que prevê uma longa discussão dentro do PT para a decisão do candidato ao governo do Estado de São Paulo. Questionada sobre a possibilidade de a sigla abrir mão de candidatura própria, Marta afirmou que é possível. "Na política as coisas mudam. Os nomes dependem de uma conveniência de aliados e esse mapa de aliados políticos está mudando", disse depois de participar de evento organizado pelo Grupo de Líderes Empresariais (Lide) em São Paulo.