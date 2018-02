Marta propõe criar conselho de Ciência e Tecnologia A candidata do PT à Prefeitura de São Paulo, Marta Suplicy, afirmou hoje que vai criar um Conselho Municipal de Ciência e Tecnologia para estabelecer relações institucionais entre as três esferas de governo e assegurar verbas para pesquisa. "Em parceria com o governo federal, pretendemos priorizar a democratização do acesso à tecnologia", disse Marta, em encontro com o ministro da Ciência e Tecnologia, Sérgio Rezende, no Sindicato dos Engenheiros. Ela disse que o projeto será uma parceria com o governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Depois de passar a segunda-feira sem compromissos eleitorais por causa de uma forte gripe, a petista começou cedo o dia de campanha. Ela participou de café com diretores e associados do Sindicato da Indústria da Construção Civil do Estado de São Paulo (Sinduscon-SP), no bairro Santa Cecília, centro da cidade. Depois, se reuniu com a diretoria da Federação Paulista de Futebol (FPF), na sede da entidade, na zona oeste. À noite, a candidata da coligação "Uma Nova Atitude para São Paulo" (PT-PCdoB-PDT-PTN-PRB-PSB) participa, em um hotel na região da Avenida Paulista, de reunião com o ministro do Turismo, Luiz Barreto, para discutir políticas do setor.