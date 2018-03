Marta prende salto e diz que é 'natural' ser alvo A candidata a prefeito de São Paulo Marta Suplicy (PT) disse na noite de hoje, ao chegar à sede da Rede Bandeirantes de Televisão, onde ocorrerá o debate para a eleição municipal, que considera "natural" ser o alvo dos adversários, uma vez que está em primeiro lugar nas pesquisas de intenção de voto. "Quando você está no primeiro lugar, é natural ser o alvo, mas isso não é garantido nem certo." Ao chegar, Marta prendeu o salto do sapato num buraco e quase caiu. O candidato a vice-prefeito na chapa, Aldo Rebelo (PC do B), teve de ajudá-la a desprender o salto e calçar, novamente, o sapato. Marta disse esperar "um bom debate". "O eleitor gosta, pois pode fazer suas escolhas", disse. "Gostaria muito de voltar (à Prefeitura), terminar o que comecei e melhorar o que está por fazer."