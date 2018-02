Marta pode começar a ver eleição sem 2º turno, diz analista

A candidata do PT à Prefeitura de São Paulo, Marta Suplicy , pode intensificar sua campanha para começar a imaginar uma eleição sem segundo turno. A avaliação é do cientista político Marco Antonio Teixeira, da Fundação Getúlio Vargas. Segundo ele, a petista é a única que tem motivos para comemorar os dados da pesquisa Ibope, encomendada pelo O Estado de S.Paulo e a TV Globo e divulgada nesta sexta-feira, 15. " A única pessoa que tem algo a comemorar é a Marta. De repente, ela pode estar entrando em um cenário tao positivo, que ela pode começar a trabalhar e intensificar a campanha a ponto de imaginar uma eleição sem segundo turno", disse. Veja também: Perfil de candidatos em São Paulo Guia do eleitor esclarece dúvidas sobre o pleito Segundo pesquisa, Marta aparece disparada com 41% das intenções de votos. Na última pesquisa A candidata do PT havia registrado 34% na última pesquisa. Já o candidato Geraldo Alckmin (PSDB) caiu de 31% para 26%. Com uma margem de erro de três pontos porcentuais, Marta abriu uma vantagem de 15 pontos. Na pesquisa anterior, os candidatos estavam tecnicamente empatados na pesquisa induzida - 34% de Marta contra 31% de Alckmin. Para Teixeira, Marta tem que trabalhar pela "visibilidade" da sua campanha no horário eleitoral, que começa no dia 19 de agosto. Segundo o cientista, o cenário preocupa os adversários da petista, que passa a ser alvo de todos. "Ela é uma faca de dois gumes, ao mesmo tempo em que ela cresce, ela passa a ser alvo de todo mundo. Ninguém quer mais que ela cresça mais a ponto de colocar realização do segundo turno em risco", argumenta. Apesar de ter caído na pesquisa, o cenário não é tão ruim para Alckmin, já que, segundo Teixeira, Gilberto Kassab também perdeu nas intenções de voto. "De alguma forma, se o Alckmin tivesse caído e Kassab aumentado, ele (Alckmin) poderia estar preocupado. Mas assim não", explica.