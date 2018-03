Marta oficializa saída da disputa pela Prefeitura de São Paulo

A senadora Marta Suplicy (PT-SP) oficializou nesta quinta-feira, 3, a sua desistência da pré-candidatura à Prefeitura de São Paulo nas eleições do ano que vem. O anúncio foi feito em encontro com jornalistas na sede do Diretório Nacional do PT na capital, na tarde desta quinta. A petista vinha liderando as pesquisas de intenção de voto dos principais institutos de pesquisa e com sua saída da disputa, ganha força a candidatura do ministro da Educação, Fernando Haddad, apadrinhado do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

A decisão de Marta em abrir mão da pré-candidatura deve evitar que o PT realize prévias - marcada para o dia 27 deste mês - para a escolha do candidato da legenda que disputará a sucessão do prefeito Gilberto Kassab em 2012. Marta levou em consideração pedido da presidente Dilma Rousseff e do ex-presidente Lula para deixar essa disputa em prol da candidatura do ministro Fernando Haddad.

A direção do PT acredita que os outros pré-candidatos - os deputados federais Jilmar Tatto e Carlos Zarattini e o senador Eduardo Suplicy - também irão abrir mão dessa disputa, mesmo que oficialmente eles neguem. Para o PT, numa disputa municipal que promete ser muito acirrada, o ideal é o partido caminhar unido, desde já, em torno do nome de Fernando Haddad.