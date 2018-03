Marta nega irregularidades em contratos de lixo em SP

De acordo com reportagem publicada na edição de hoje do jornal Folha de S. Paulo, a Secretaria de Defesa Econômica, ligada ao Ministério da Justiça, vai investigar uma suspeita de cartel entre as empreiteiras que venceram uma concorrência da Prefeitura de São Paulo para o serviço de lixo em 2003. Haveria acertos prévios entre as concorrentes e direcionamento do edital por parte da Prefeitura.

De acordo com Marta, as suspeitas foram levantadas em uma auditoria encomendada por seu sucessor na Prefeitura, o tucano José Serra, que hoje concorre à Presidência. "Para justificar essa auditoria, Serra teve de diminuir 17% dos custos (dos gastos com limpeza urbana) e isso faz São Paulo estar nesse caos de lixo", acusou. "Foram retirados investimentos na coleta seletiva, em tecnologia dos veículos que recolhem lixo e na coleta em favelas. Esse foi o resultado da investigação", disse a ex-prefeita. "Cortaram 17% (de recursos) para tentar provar algo que não existiu e quem paga é a população de São Paulo, com ruas cada vez mais sujas."