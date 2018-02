Marta não faz campanha; Alckmin e Kassab vão a cultos Líder nas pesquisas de intenção de voto para a Prefeitura de São Paulo, a ex-prefeita Marta Suplicy (PT) não fará campanha amanhã. Seu candidato a vice, o deputado Aldo Rebelo (PC do B), participa às 11h de um comício na Praça Enzo Ferrari, em frente ao autódromo de Interlagos, e faz uma caminhada com militantes no Parque Ibirapuera às 13h. Às 10h, o ex-governador Geraldo Alckmin, candidato pelo PSDB, assiste a um culto na Igreja Batista Boas Novas, na Vila Prudente, Zona Leste de São Paulo. O atual prefeito Gilberto Kassab (DEM), que tenta se eleger, inaugura um comitê em Itaquera às 12h30, participa da 18.ª Festa das Nações Santo Amaro às 17h, em Alto da Boa Vista, e assiste à missa da Igreja Santa Rita de Cássia às 18h. O ex-prefeito Paulo Maluf (PP) se encontra às 10h30 com lideranças do Cingapura Zaki Narchi, na zona norte da capital paulista, em frente à sede do Instituto de Previdência Municipal de São Paulo (Iprem). A vereadora Soninha Francine (PPS) participa da Corrida e Caminhada Contra o Câncer de Mama, às 8h20, no Parque Ibirapuera. O deputado federal Ivan Valente (PSOL) se reúne com o candidato a vereador Professor Toninho e seus apoiadores às 10h30. Às 14h30, participa do Ato do Paraíso ao Matadouro - DOI-CODI Nunca Mais, na Praça do Santíssimo Sacramento, e às 17h, faz corpo-a-corpo com eleitores na Avenida Paulista. Renato Reichmann (PMN) visita os bairros de Parelheiros, Jardim Ângela e São Luís acompanhado de candidatos a vereador de seu partido. Levy Fidélix (PRTB) passa o dia em carreata na zona sul de São Paulo, pelos bairros de Santo Amaro e Jardim Ângela. A candidata Anaí Caproni (PCO) não terá compromissos de campanha no domingo. As assessorias de Edmilson Costa (PCB) e Ciro Moura (PTC) foram procuradas, mas não retornaram às ligações da reportagem para informar a agenda dos candidatos.