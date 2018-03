Marta lidera disputa pelo Senado em SP, diz Datafolha

Em quarto lugar, o Datafolha mostra Ciro Moura, do PTC, com 19% das intenções de voto. O vereador Netinho (PCdoB) ficou com 15%, enquanto o cantor Moacyr Franco (PSL) foi citado por 9% dos 2.083 eleitores pesquisados. O levantamento foi realizado dos dias 20 a 23 de julho, em parceria com a TV Globo.

Em Minas Gerais, o ex-governador tucano Aécio Neves lidera com folga a disputa ao Senado. Se a eleição fosse hoje, ele teria 62% dos votos, segundo o Datafolha, bem à frente do ex-presidente Itamar Franco (PPS), que aparece com 41%, e do petista e ex-prefeito da capital do Estado Fernando Pimentel (23%). Os outros candidatos não chegam a 5%.

Já no Rio Grande do Sul, a corrida pelas vagas no Senado promete ser mais acirrada. O peemedebista Germano Rigotto aparece com 41% das intenções de voto, seguido de perto pelo petista Paulo Paim (37%) e por Ana Amélia, do PP (33%). Os demais concorrentes também não chegaram a 5%. No Rio de Janeiro, Marcelo Crivella, do PRB, lidera com 42%. Cesar Maia (DEM) vem em segundo, com 31%, seguido por Lindberg Farias (PT), com 20%, e Jorge Picciani (PMDB), com 12%.

Na disputa paranaense, o ex-governador Roberto Requião (PMDB) atingiu 50% das intenções de voto, bem à frente de Gleisi Roffmann (PT), com 28%, Ricardo Barros (PP), com 19%, e Gustavo Fruet (PSDB), com 16%. No Distrito Federal, Cristovam Buarque aparece com 42%, enquanto Rodrigo Rollemberg (PSB) e Maria de Lourdes Abadia (PSDB) brigam pela segunda colocação com 28% e 23% das intenções de voto, respectivamente.

Nordeste

O DataFolha também realizou sondagem - divulgada hoje pelo jornal Folha de S.Paulo - em dois Estados do Nordeste, Bahia e Pernambuco. Na disputa pernambucana, Humberto Costa (PT), com 42%, e Marco Maciel (DEM), com 40%, estão tecnicamente empatados em primeiro lugar. Atrás deles estão Armando Monteiro (PTB) e Raul Jungmann (PPS), com 29% e 12%, respectivamente. Na Bahia, Cesar Borges (PR) lidera com 34%, Lídice da Mata (PSB) ficou com 26% e Walter Pinheiro (PT) foi lembrado por 20% dos eleitores do Estado.

As pesquisas nos Estados de São Paulo, Minas, Distrito Federal e Bahia foram registradas no TSE sob o protocolo de número 20164/2010. A sondagem paranaense foi registrada sob o número 20158/2010, a gaúcha sob o protocolo 20141/2010, a pernambucana, 20140/2010; e a do Rio de Janeiro, 20161/2010.