Marta lidera disputa pela Prefeitura de SP, indica pesquisa

Apesar de não ser o nome preferido do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, a senadora Marta Suplicy (PT) saiu na frente na disputa pela Prefeitura de São Paulo, aponta a primeira pesquisa Datafolha para a eleição municipal de 2012, divulgada nesta segunda-feira, 5, pelo jornal Folha de S. Paulo. Marta lidera a corrida em todos os cenários pesquisados, com vantagem média de 14 pontos porcentuais em relação aos adversários.

Lançado por Lula, o ministro Fernando Haddad (Educação), que disputa com a senadora a indicação para concorrer pelo PT, oscila entre 1% e 2% das intenções de voto. Em simulação com José Serra (PSDB), Marta teve a menor diferença, mas ainda com boa vantagem. A ex-prefeita chegou a 29%, contra 18% do tucano (vantagem de 11%). Neste cenário, de acordo com a pesquisa, Celso Russomanno (PP) é o 3º colocado, com 13%.

A pesquisa indicou ainda que 40% dos entrevistados afirmaram que poderia votar em um candidato apoiado por Lula. Se o apoio viesse da presidente Dilma Rousseff (PT), 26% poderiam aderir à indicação, e 27% apoiariam se o nome fosse apoiado pelo governador de São Paulo, Geraldo Alckmin (PSDB).

Na sexta-feira, 2, Marta declarou a parlamentares do PT que "irá até o fim" na tentativa de viabilizar internamente a sua candidatura.